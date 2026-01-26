World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: World Acceptance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
World Acceptance öffnet am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,755 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte World Acceptance noch 2,45 USD je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 133,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 138,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,50 USD, gegenüber 16,30 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 549,0 Millionen USD im Vergleich zu 564,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
