Ausblick: World Acceptance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

World Acceptance wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 7,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,13 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll World Acceptance 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 168,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte World Acceptance 165,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 7,07 USD, gegenüber 16,30 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 576,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 564,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at