World Fuel Services Aktie

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WKN: 877876 / ISIN: US9814751064

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: World Fuel Services legt Quartalsergebnis vor

World Fuel Services wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass World Fuel Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -6,060 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll World Fuel Services im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,50 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,96 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -10,990 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 40,73 Milliarden USD, gegenüber 36,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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