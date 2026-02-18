World Fuel Services Aktie
WKN: 877876 / ISIN: US9814751064
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: World Fuel Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
World Fuel Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,470 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte World Fuel Services -1,770 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,41 Milliarden USD – ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem World Fuel Services 9,73 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 37,13 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 42,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu World Fuel Services Corp.
|
18.02.26
|Ausblick: World Fuel Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: World Fuel Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu World Fuel Services Corp.
Aktien in diesem Artikel
|World Fuel Services Corp.
|22,20
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.