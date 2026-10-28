World Fuel Services Aktie
WKN: 877876 / ISIN: US9814751064
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: World Fuel Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
World Fuel Services öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,957 USD je Aktie gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll World Fuel Services in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 12,34 Milliarden USD im Vergleich zu 9,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -10,990 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 47,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 36,94 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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