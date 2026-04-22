Ausblick: World Fuel Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

World Fuel Services wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,313 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte World Fuel Services -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,44 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei World Fuel Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,71 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD, wohingegen im Vorjahr noch -10,990 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,78 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 36,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at