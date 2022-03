Ausblick: Worthington Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Worthington Industries präsentiert in der am 23.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2022 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 59,79 Prozent auf 1,21 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 759,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,24 USD, gegenüber 5,46 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 4,37 Milliarden USD im Vergleich zu 3,17 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at