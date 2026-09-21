Worthington Industries Aktie

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WKN: 870882 / ISIN: US9818111026

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21.09.2026 07:01:06

Ausblick: Worthington Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Worthington Industries öffnet am 22.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,751 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Worthington Industries in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 331,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 303,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,69 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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