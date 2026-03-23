Worthington Industries Aktie
WKN: 870882 / ISIN: US9818111026
|
23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Worthington Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Worthington Industries wird sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,962 USD je Aktie gegenüber 0,790 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Worthington Industries in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 349,4 Millionen USD im Vergleich zu 304,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD, gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worthington Industries Inc.
|
23.03.26
|Ausblick: Worthington Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.03.26
|Erste Schätzungen: Worthington Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.12.25
|Ausblick: Worthington Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.12.25
|Erste Schätzungen: Worthington Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Worthington Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Worthington Industries Inc.
|42,18
|2,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.