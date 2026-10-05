Ausblick: Worthington Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Worthington Steel wird am 06.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,920 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 130,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,01 Milliarden USD gegenüber 872,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 USD, gegenüber 0,170 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 7,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,44 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at