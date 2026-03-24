Ausblick: Worthington Steel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Worthington Steel lädt am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,462 USD. Dies würde einem Zuwachs von 71,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Worthington Steel 0,270 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 28,45 Prozent auf 883,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 687,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD, gegenüber 2,19 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at