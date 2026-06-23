Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
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23.06.2026 07:01:06
Ausblick: Worthington Steel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Worthington Steel präsentiert in der am 24.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,730 USD gegenüber 1,10 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 19,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 992,0 Millionen USD gegenüber 832,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD, gegenüber 2,19 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,09 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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