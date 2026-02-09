Ausblick: WP Carey präsentiert Quartalsergebnisse

WP Carey äußert sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,672 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 406,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 415,7 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 1,63 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at