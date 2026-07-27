W.P. Carey Aktie

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WKN DE: A1J5SB / ISIN: US92936U1097

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: WP Carey stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WP Carey lässt sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird WP Carey die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,711 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte WP Carey ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 452,8 Millionen USD gegenüber 430,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,83 Milliarden USD, gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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