W.P. Carey Aktie
WKN DE: A1J5SB / ISIN: US92936U1097
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: WP Carey verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
WP Carey wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WP Carey noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 USD in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent auf 457,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 431,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,11 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,11 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,72 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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