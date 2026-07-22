WSFS Financial Aktie

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WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: WSFS Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

WSFS Financial lädt am 23.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WSFS Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 278,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 340,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,28 USD je Aktie, gegenüber 5,09 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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