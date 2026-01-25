WSFS Financial Aktie
Ausblick: WSFS Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
WSFS Financial wird sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WSFS Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 267,3 Millionen USD im Vergleich zu 344,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,01 USD, gegenüber 4,41 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,39 Milliarden USD generiert wurden.
