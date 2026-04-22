WSFS Financial Aktie

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WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: WSFS Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WSFS Financial wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,50 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte WSFS Financial ein EPS von 1,12 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WSFS Financial in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 268,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 330,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,93 USD, gegenüber 5,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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