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WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: WSFS Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WSFS Financial stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass WSFS Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 15,50 Prozent auf 289,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 343,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,09 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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