WSP Global Aktie

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WKN DE: A1XBPS / ISIN: CA92938W2022

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: WSP Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WSP Global präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,83 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,22 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,51 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,47 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,38 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 16,57 Milliarden CAD, gegenüber 18,29 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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