WSP Global Aktie
WKN DE: A1XBPS / ISIN: CA92938W2022
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: WSP Global stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WSP Global wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,62 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,28 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll WSP Global mit einem Umsatz von insgesamt 3,64 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,66 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,00 Prozent verringert.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,58 CAD, gegenüber 5,40 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 13,93 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 16,17 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
