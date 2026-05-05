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WKN DE: A1XBPS / ISIN: CA92938W2022

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: WSP Global veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

WSP Global äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,06 CAD je Aktie gegenüber 1,10 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WSP Global in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,68 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,39 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,34 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,38 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 16,60 Milliarden CAD, gegenüber 18,29 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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