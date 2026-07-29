Ausblick: Wuhan Linuo Solar Energy Group präsentiert Quartalsergebnisse

Wuhan Linuo Solar Energy Group wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,409 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,63 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,67 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 30,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,36 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,20 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 20,87 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 17,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at