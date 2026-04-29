Ausblick: Wuhan Linuo Solar Energy Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wuhan Linuo Solar Energy Group öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wuhan Linuo Solar Energy Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,257 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,280 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 21,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,82 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 CNY, gegenüber 1,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 19,84 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,13 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at