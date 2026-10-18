Wulff-Group Aktie
WKN: 982263 / ISIN: FI0009008452
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18.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wulff-Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wulff-Group wird am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,120 EUR gegenüber 0,260 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Wulff-Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 37,1 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wulff-Group 31,2 Millionen EUR umsetzen können.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,400 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 144,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 122,3 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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