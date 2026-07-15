Ausblick: Wulff-Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wulff-Group lädt am 16.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,094 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,29 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 11,29 Prozent auf 34,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,370 EUR, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 134,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 122,3 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at