Wulff-Group Aktie
WKN: 982263 / ISIN: FI0009008452
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Wulff-Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wulff-Group lässt sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Wulff-Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,024 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wulff-Group -0,010 EUR je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite soll Wulff-Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 30,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wulff-Group 27,2 Millionen EUR umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,279 EUR im Vergleich zu 0,310 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 127,3 Millionen EUR, gegenüber 122,3 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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