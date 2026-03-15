Ausblick: Wulff-Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wulff-Group wird am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,005 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 32,9 Millionen EUR gegenüber 27,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,189 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,260 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 122,3 Millionen EUR, gegenüber 102,8 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at