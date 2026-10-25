WuXi AppTec a Aktie

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WKN DE: A2PAMX / ISIN: CNE1000031K4

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: WuXi AppTec A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WuXi AppTec A wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,93 CNY je Aktie gegenüber 1,24 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent auf 15,97 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 34 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,67 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,70 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich auf 60,13 Milliarden CNY, gegenüber 45,23 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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