Ausblick: WuXi AppTec A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WuXi AppTec A stellt am 23.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,64 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte WuXi AppTec A 1,03 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,27 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,54 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 30 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,69 CNY je Aktie, gegenüber 3,28 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 30 Analysten durchschnittlich bei 44,84 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 39,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at