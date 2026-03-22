Ausblick: WuXi AppTec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WuXi AppTec stellt am 23.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,98 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte WuXi AppTec ein EPS von 1,07 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll WuXi AppTec 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,76 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte WuXi AppTec 11,05 Milliarden HKD umsetzen können.

Die Prognosen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,31 HKD, gegenüber 3,51 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 49,67 Milliarden HKD im Vergleich zu 41,11 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at