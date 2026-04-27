Ausblick: WuXi AppTec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WuXi AppTec stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 HKD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,81 Prozent auf 12,47 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,32 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,67 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,28 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 59,56 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 47,09 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at