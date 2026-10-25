WuXi AppTec Aktie
WKN DE: A2PAJG / ISIN: CNE100003F19
|
25.10.2026 07:01:06
Ausblick: WuXi AppTec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
WuXi AppTec präsentiert am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,43 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WuXi AppTec noch 1,35 HKD je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 42,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,16 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei WuXi AppTec für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,76 Milliarden HKD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,93 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,28 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt von insgesamt 70,05 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 47,09 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WuXi AppTec Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A
|
07:01
|Ausblick: WuXi AppTec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: WuXi AppTec stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: WuXi AppTec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu WuXi AppTec Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.