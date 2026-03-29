Ausblick: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT lässt sich am 30.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,176 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,73 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 35,97 Prozent gesteigert.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,180 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 14,51 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,79 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at