WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT Aktie
WKN DE: A2DPE7 / ISIN: CNE100001ZF9
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten schätzen, dass WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,378 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,63 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 49,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 CNY, gegenüber 1,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 18,86 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,39 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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