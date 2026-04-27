WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT Aktie

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPE7 / ISIN: CNE100001ZF9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,378 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,63 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 49,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 CNY, gegenüber 1,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 18,86 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,39 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD (A)

mehr Nachrichten