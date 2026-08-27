WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT Aktie
WKN DE: A2DPE7 / ISIN: CNE100001ZF9
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT wird am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,335 CNY aus. Im letzten Jahr hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 30,00 Prozent auf 4,57 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,01 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,00 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,39 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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