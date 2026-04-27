Ausblick: Wuxi NCE Power A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wuxi NCE Power A wird am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,248 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 14,98 Prozent auf 516,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 449,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,27 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,950 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,25 Milliarden CNY, gegenüber 1,87 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at