Ausblick: Wuxi NCE Power A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi NCE Power A äußert sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,310 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wuxi NCE Power A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Wuxi NCE Power A nach der Prognose von 1 Analyst 604,6 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 470,0 Millionen CNY umgesetzt worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 CNY, gegenüber 1,05 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,00 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,82 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at