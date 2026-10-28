Ausblick: Wuxi NCE Power A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wuxi NCE Power A veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,338 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 40,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wuxi NCE Power A 0,240 CNY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 624,3 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 37,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wuxi NCE Power A einen Umsatz von 455,7 Millionen CNY eingefahren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,950 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,54 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at