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WKN DE: A41BTF / ISIN: US98262P2002

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: WW International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WW International wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,633 USD gegenüber -5,760 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 11,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 152,3 Millionen USD gegenüber 172,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,473 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 105,69 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 630,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 710,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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