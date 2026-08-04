Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WW International präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,480 USD. Das entspräche einer Verringerung von 99,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 119,19 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 15,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 159,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 189,2 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -4,733 USD je Aktie, gegenüber 105,69 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 632,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 710,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at