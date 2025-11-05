WW International Aktie

WW International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BTF / ISIN: US98262P2002

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: WW International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WW International präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass WW International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,510 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 161,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 16,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte WW International einen Umsatz von 192,9 Millionen USD eingefahren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 692,1 Millionen USD, gegenüber 785,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

