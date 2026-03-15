WW International Aktie

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WKN DE: A41BTF / ISIN: US98262P2002

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: WW International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WW International öffnet am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,847 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WW International noch 0,310 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 18,77 Prozent auf 149,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,570 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -4,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 699,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 785,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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