Wyndham Hotels & Resorts Aktie
WKN DE: A2JL3S / ISIN: US98311A1051
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Wyndham Hotels Resorts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wyndham Hotels Resorts stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wyndham Hotels Resorts noch 1,13 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 400,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wyndham Hotels Resorts einen Umsatz von 397,0 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,80 USD je Aktie, gegenüber 2,50 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 1,49 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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