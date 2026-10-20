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WKN DE: A2JL3S / ISIN: US98311A1051

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Wyndham Hotels Resorts öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wyndham Hotels Resorts stellt am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Wyndham Hotels Resorts soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 408,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie, gegenüber 2,50 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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