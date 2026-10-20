Wyndham Hotels & Resorts Aktie
WKN DE: A2JL3S / ISIN: US98311A1051
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wyndham Hotels Resorts öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wyndham Hotels Resorts stellt am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Wyndham Hotels Resorts soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 408,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie, gegenüber 2,50 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wyndham Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued
|
20.10.26
|Ausblick: Wyndham Hotels Resorts öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Wyndham Hotels Resorts präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Wyndham Hotels Resorts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Wyndham Hotels Resorts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Wyndham Hotels Resorts präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Wyndham Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.