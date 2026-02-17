Ausblick: Wyndham Hotels Resorts präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wyndham Hotels Resorts stellt am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,891 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,08 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 336,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 341,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,53 USD im Vergleich zu 3,61 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 1,43 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,41 Milliarden USD.

