Wyndham Hotels & Resorts Aktie
WKN DE: A2JL3S / ISIN: US98311A1051
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Wyndham Hotels Resorts präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Wyndham Hotels Resorts präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,859 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 322,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 316,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,83 USD, gegenüber 2,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,43 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wyndham Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued
|
07:01
|Ausblick: Wyndham Hotels Resorts präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Wyndham Hotels Resorts stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Wyndham Hotels Resorts präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Wyndham Hotels Resorts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Wyndham Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.