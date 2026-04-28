Ausblick: Wyndham Hotels Resorts präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wyndham Hotels Resorts präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,859 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 322,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 316,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,83 USD, gegenüber 2,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at