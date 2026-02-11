Wynn Resorts Aktie

Wynn Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Wynn Resorts gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wynn Resorts öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,47 USD. Das entspräche einer Verringerung von 35,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,29 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,85 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,42 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 7,13 Milliarden USD, gegenüber 7,13 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

