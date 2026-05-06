Ausblick: Wynn Resorts präsentiert Quartalsergebnisse

Wynn Resorts wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,25 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wynn Resorts 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wynn Resorts in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at