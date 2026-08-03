Ausblick: Wynn Resorts präsentiert Quartalsergebnisse

Wynn Resorts äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,992 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,83 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,52 USD, gegenüber 3,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 7,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,14 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at